الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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صمم باحثون من شركة "IBM" و"معهد ماساتشوستس" في مختبر "الذكاء الاصطناعي" في بوسطن، خوارزمية تعمل على الذكاء الاصطناعي، تقوم بتحويل صورة المستخدم إلى لوحة فنية تعود لفترة عصر النهضة.

ووفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج"، اليوم الاثنين، تم تفعيل الخوارزمية في موقع "aiportraits.com" الذي صمم لهذا الغرض، تم تدريب الخوارزمية فيه من خلال 45000 صورة كلاسيكية تعود لرسّامين مختلفين كرامبرانت وتيتيان وفان غوخ.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الخوارزمية، على عكس أساليب الذكاء الاصطناعي السابقة التي خلقت صوراً مماثلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً، ليست مجرد "تلوين" للوجه بأسلوب جديد؛ فهي بدلاً من ذلك تستخدم ما يعرف باسم شبكة الخصومة التوليفية (GAN) لإنشاء ميزات جديدة.