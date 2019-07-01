مواجهات عنيفة بين قوات «الجيش» ومليشيات «الحوثي» بـ«البيضاء» هكذا تحمي خصوصية وبيانات هاتفك بعد عاصفة "فيس أب"..موقع إلكتروني يعيدك للقرن الـ16 خبر غير سار لطهران.. بريطانيا تعلن تشكيل قوة عسكرية ضاربة لتنفيذ هذه المهمة في منطقة الخليج إنقطاع مُفاجئ للتيار الكهربائي بـ«عدن»ومصادر تكشف الأسباب مصادر حكومية تكشف عن اسم المنظمة الدولية التي تدعم المراكز الصيفية الطائفية التابعة لمليشيا الحوثي هذا ماتم ضبطه اليوم بـ«الجوف»بعد ان كان في طريقه إلى «الحوثيين» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا التحالف: مستمرون في تحييد قدرات الحوثي وتهديد الملاحة مسؤولية المجتمع الدولي وفاة فنانة وإعلامية شهيرة بعد صراع مع السرطان
صمم باحثون من شركة "IBM" و"معهد ماساتشوستس" في مختبر "الذكاء الاصطناعي" في بوسطن، خوارزمية تعمل على الذكاء الاصطناعي، تقوم بتحويل صورة المستخدم إلى لوحة فنية تعود لفترة عصر النهضة.
ووفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج"، اليوم الاثنين، تم تفعيل الخوارزمية في موقع "aiportraits.com" الذي صمم لهذا الغرض، تم تدريب الخوارزمية فيه من خلال 45000 صورة كلاسيكية تعود لرسّامين مختلفين كرامبرانت وتيتيان وفان غوخ.
ويشير الباحثون إلى أن هذه الخوارزمية، على عكس أساليب الذكاء الاصطناعي السابقة التي خلقت صوراً مماثلة باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضاً، ليست مجرد "تلوين" للوجه بأسلوب جديد؛ فهي بدلاً من ذلك تستخدم ما يعرف باسم شبكة الخصومة التوليفية (GAN) لإنشاء ميزات جديدة.