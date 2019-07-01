إنقطاع مُفاجئ للتيار الكهربائي بـ«عدن»ومصادر تكشف الأسباب

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شهدت عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن، مساء الاثنين 22 يوليو/تموز 2019، انقطاعاً للتيار الكهربائي بشكل مفاجئ.
وأفاد مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء، في تصريح صحفي، أن انقطاع التيار في بعض المناطق، نتيجة تعرض شبكة التحويل الكهربائية لخلل فني.
وأشار المصدر إلى أن أحد خطوط الشبكة تعرض لضربة تسببت بتيار راجع وتوقف جزئي للمنظومة.