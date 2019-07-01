هذا ماتم ضبطه اليوم بـ«الجوف»بعد ان كان في طريقه إلى «الحوثيين»

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ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم الإثنين، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصدر أمني أن نقطة أمنية ضبطت في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف وحضرموت، شاحنة على متنها 295 كيلو غرام، من مادة الحشيش المخدر.
وأوضح المصدر أن كميات الحشيش كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.
ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة سائق الشاحنة، مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وسبق وأن ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف عشرات الشحانات التي تهرب مادة الحشيش المخدر.