الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم، بقتل مواطن سعودي، ارتكب جريمة بشعة حيث قام بخنق والدته بحديدة ثم ذبحها بسكين.

ونفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل تعزيراً في المتهم، بمحافظة جدة بعد صدور أمر ملكي بقتله.

وفيما يلي نص بيان الداخلية:

أقدم محمد بن أحمد صغير حكمي – سعودي الجنسية – على قتل والدته / شفاء بنت عيسى بن أحمد عبدالعزيز وذلك بخنقها بحديدة وذبحها بسكين.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة الجريمة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / محمد بن أحمد صغير حكمي اليوم الاثنين 19/ 11 / 1440 هـ ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.