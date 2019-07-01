التحالف: مستمرون في تحييد قدرات الحوثي وتهديد الملاحة مسؤولية المجتمع الدولي

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

عدد القراءات 414

قال التحالف العربي في اليمن، الإثنين 22 يوليو/تموز، إن تهديد الملاحة مسؤولية المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، تناول فيه آخر تطورات العمليات العسكرية باليمن، ونقلته قناة الإخبارية السعودية.

وأضاف المالكي: "قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية"، لافتا إلى تعامل قواته مع "قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر".

ولم يعط تفاصيل حول توقيت العملية، غير أنه أعلن الأسبوع الماضي عن واقعة مشابهة.

وأوضح أن "جماعة الحوثي المدعومة من إيران تنتهك القانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين (..) وتواصل تعطيل العمل الإغاثي والحركة التجارية في الموانئ".

وأضاف بأنها استهدفت المدنيين في المملكة بـ 226 صاروخا باليستيا. مؤكدا أن "التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين".

وحتى الساعة 16.15 تغ، لم تعقب جماعة الحوثي على ما أعلنه التحالف، غير أنها عادة ما تنفي استهدافها أي سفن أو المساس بالملاحة الدولية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا زادت حدته عقب احتجاز إيران مساء الجمعة ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، ما اعتبرته دول عربية وغربية تهديدا للملاحة، فيما قالت طهران إن سبب الاحتجاز هو "عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".

وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، فيما تعلن الجماعة في فينة وأخرى مقتل جنود سعوديين خلال مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.