وفاة فنانة وإعلامية شهيرة بعد صراع مع السرطان

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توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز الـ 34 عامًا، بعد معاناتها مع مرض السرطان.
وكانت صابرين قد شغلت الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.
وأعلن والدها في وقت سابق أنها تعرضت لانتكاسه أثناء تلقيها العلاج في تركيا ألزمتها الدخول للعناية المركزة.