برنامج سعودي يعالج الخلايا الدماغية التالفة بترددات الآيات القرآنية

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المتدربة السعودية لطيفة الفضلي، تتبنى مشروعا يهدف إلى إعادة بناء الخلايا الدماغية التالفة، ورفع معدلات التركيز والاستيعاب، باستخدام القرآن الكريم، من خلال عقد دورات متخصصة لهذا الغرض
وأكدت الفضلي في شرحها أن آلية عمل الدورة منطلق من تأثير القران الكريم على عمل الدماغ، قبل شرح أهداف الدورة لابد من الإشارة إلى أنه في عام 1839 اكتشف العالم «هنريك ويليام دوف» أن الدماغ يتأثر أثناء تعريضه لترددات صوتيه محددة وأن خلايا الدماغ في حالة اهتزاز دائم طيلة فترة حياتها، وذلك لأن آلية عمل الخلايا الدماغية في معالجة المعلومات هو الاهتزاز وإصدار حقول كهربائية تساعد في نقل المعلومة، والتي يترتب عليها التحدث والحركة والتفاعل مع الآخرين ما نقلت عنها صحيفة "المدينة" السعودية
لقيت مبادرة المدربة السعودية التي خصصتها لمهارات الحفظ السريع ـ بحسب صحيفة المدينة ـ إقبالاً كبيرًا من المتدربين والمتدربات على اختلاف المراحل العمرية الذين تفاعلوا مع هذه الدورة التي تسهم في علاج الخلايا الدماغية التالفة من خلال حل جميع المشكلات المتعلقة بالذاكرة مثل النسيان، التشتت، الشرود الذهني، ضعف الذاكرة، ضعف التركيز كما تهدف إلى إعادة بناء الخلايا الدماغية، ورفع معدلات التركيز والاستيعاب.