انقلاب داخل مليشيات حفتر المسلحة

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عدة ضربات موجعة لمليشيات حفتر، عقب إعلان الأخير عن بدء ساعة الصفر لاجتياح طرابلس.

وكانت مليشيات حفترقد شنت قبل ظهر اليوم هجوما بالأسلحة الثقيلة على محور عين زاره بعد إعلان سـاعة الصفر.

وفي نزاع وخلالف داخلي بين قوات حفتر قامت مليشيا عون الفرجاني باعتقال القياديين بمليشيات حفتر (عبدالسلام الحاسي وأحمد سالم الدرسي)، وذلك بعد صفعة غريان حيث تم اقتيادهما إلى سجن الرجمة.

وأكد مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أنها تصدت لهجوم قوات حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، على العاصمة.

وبحسب ما تم تداوله عى صفحات النشطاء الليبيين، فقد نجحت قوات الجيش الليبي في السيطرة على تمركزات مسلحي حفتر في مواقع مختلفة وضرب مدرعات وسيارات مسلحة.

وفي محور عين زارة تمكنت القوات من صد الهجمة وشن عمليات هجوم على ميليشيات حفتر.

وتمكنت أيضا القوات الليبية من تفجير طائرات الإمارات المسيرة في مهبط قاعدة الجفرة الاستراتيجية جنوب شرقي مصراتة من قبل فرقة خاصة من الجيش الليبي.

وأضاف أن مليشيات حفتر شنت الهجوم في عدة محاور جنوبي العاصمة، بينها الخلة وعين زارة والسبيعة، لافتا إلى أن الطيران الحربي التابع لهم شن عدة ضربات في تلك المحاور (دون تحديد عددها).

كما تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لحفتر في محور السبيعة، وغنم بعض الآليات.

يذكر أن قوات شرق ليبيا أعلنت تبعية الطائرة الحربية التي حطت اضطرارياً في تونس اليوم الإثنين إلى قوات المشير خليفة حفتر الذي يشنّ هجوماً على العاصمة طرابلس منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت هذه السلطات التي تسيطر على مناطق شرق ليبيا في بيان له تداولته مواقع إخبارية إنّها "تؤكّد أنّ الطائرة العسكرية نوع إل-39 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، كانت في مهمة استطلاعية ودورية وتعرّضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطرارياً في منطقة بن غزيل في معتمدية مدنين الشمالية بالجمهورية التونسية".