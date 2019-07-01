لماذا بعث حماس بوفد رفيع لها للقاء المرشد الأعلى الإيراني في طهران ؟

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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التقى وفد حركة حماس الذي بدأ زيارة إلى طهران، بالمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، لأول مرة منذ عام 2012.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن خامنئي استقبل، اليوم الاثنين، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس صالح العاروري والوفد المرافق له.

وشدد خامنئي على أن صفقة القرن، مؤامرة تستهدف القضاء على الهوية الفلسطينية بين مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن بلاده لا تجامل أي بلد فيما يخص قضية فلسطين، و"نعلن وجهة نظرنا حولها بكل صراحة".

وأكد على أن القضية الفلسطينية، هي أهم قضية في العالم الإسلامي، والإنتصار فيها لن يتحقق من دون مقاومة وكفاح.

وأضاف، أن أهم أسباب العداء لإيران، هي "دعمها للقضية الفلسطينية، لكن هذه العداوات والضغوط لن تجعل إيران تتراجع".

وفد حماس

من جانبه قال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس: "إن حركته تقف في الخط الأمامي للدفاع عن الأمة الإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، الذي يهدف إلى ضرب وحدتها وتقدمها"، داعياً إلى "وقفة رسمية وشعبية حقيقية مع الشعب الفلسطيني وتوفير كافة مقومات الصمود أمام الاحتلال المدعوم من قوى الاستكبار العالمي".

وأضاف العاروري: "إن قوى شعبنا الفلسطيني الحية لن تتخلى عن خيار المقاومة في وجه الاحتلال، وهي ماضية في التصدي لكل إجراءاته التهويدية في الضفة والقدس وكسر حصار غزة".

حول قدرات المقاومة، أكد العاروري على أن التقدم الذي أحرزته حماس وفصائل المقاومة في هذا المجال "لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالسنوات السابقة"، كاشفاً عن أن المقاومة تستطيع ضرب أي نقطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجميع المراكز الإسرائيلية الرئيسية والحساسة".

وشدد العاروري على أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها فرض أي حل على شعبنا طالما بقي الموقف الفلسطيني موحداً ومدعوماً من أمتنا الإسلامية، واصفاً صفقة القرن بــ "الأخطر على قضيتنا الفلسطينية وتهدف إلى شطب الهوية الفلسطينية".

وكان وفد الحركة الذي ترأسه صالح العاروري، وبعضوية موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، التقى أمس برئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات

الخارجية الإيرانية كمال خرازي.

وكانت العلاقة بين حماس وإيران، قد شهدت، نوعا من الفتور، عقب أحداث الصراع الداخلي، المندلع في سوريامنذ أواخر 2011.

لكن مسؤولين في حماس، قالوا في 2017، إن العلاقات مع إيران عادت إلى سابق عهدها.