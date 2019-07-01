مأرب : تدشين مشروع المسح الشامل لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري ،اليوم الإثنين ، أعمال المسح الشامل لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والخاصة بالمحافظة ، والذي تنفذه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عبر مكتبها في المحافظة على مدى ستة أيام.

وخلال التدشين استمع الوكيل الباكري من مدير عام المكتب ناجي الحنيشي إلى شرح عن المشروع وأهدافه والأنشطة التي ستنفذ من قبل فرق المسح .. مؤكداً أن المشروع يستهدف مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والخاصة ومكاتب الوزارة والمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع المدني في المحافظات المحررة.

ويهدف المشروع وفق الحنيشي إلى إنشاء قاعدة بيانات صحيحة تسهم في بناء خطط استراتيجية لتحديث وتطوير العملية التعليمية، والتعرف على وضع المؤسسات التدريبية الحالية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة.

من جهته أكد الوكيل الباكري على أهمية قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتفعيل مؤسساته في بناء قدرات الشباب بالمهن والحرف التي تلبي احتياجات السوق المحلية، وتأهيلهم في إطار الاستعداد لإعادة الاعمار وخطط مكافحة الفقر ومساعدة الشباب في فتح آفاق وفرص عمل لهم.

ولفت الوكيل الباكري إلى حاجة المحافظة إلى تفعيل مؤسسات التعليم الفني بما يعزز ويواكب الانتعاش الكبير الذي تشهده المحافظة في الجانب العمراني والأنشطة التجارية والصناعية، وتزايد حاجة السوق للأيادي العاملة الحرفية والفنية والمهنية.

وأكد الباكري دعم السلطة المحلية لهذا القطاع ولمشروع المسح الشامل وتقديم كافة التسهيلات من أجل إنجاز مهامه بالشكل المطلوب.

وسيعمل مشروع المسح على تحديد الأضرار التي لحقت مؤسسات التعليم الفني خلال السنوات الخمس الماضية جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، سواء على التجهيزات الفنية والمكتبية أو مسح الكادر والمناهج وأعداد الطلاب الملتحقين والخريجين.