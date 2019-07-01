تفاصيل اشتباكات عنيفة شهدتها ”مأرب“ اليوم الاثنين

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اندلعت، اليوم الاثنين 22 يوليو/تموز، اشتباكات عنيفة عقب هجوم حوثي استهدف مواقع الجيش الوطني في ”صرواح“ غربي محافظة مأرب.



وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم حوثي على مواقع "الحمراء" و"أتياس" التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني.



وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت على إثر ذلك واستمرت قرابة 4 ساعات، سقط فيها نحو 8 قتلى حوثيين وإصابة آخرين.



وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسابيع الماضية، هجماتها على مواقع الجيش في جبهة "صرواح" .