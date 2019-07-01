عاجل : مأرب برس يكشف تفاصيل عرض رئاسي حمله البركاني الى الامارات واسماء 4 وزارات حساسة اشترطت ابوظبي منحها للانتقالي وقرار شجاع اتخذه هادي الحكومة تعلن من عدن اطلاق برنامج استثماري مركزي للعام 2020 - ماذا يعني؟ أسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن «البيع والشراء» ترمب آخر سيحكم بريطانيا - من هو؟ الرئاسة اليمنية تقدم للامارات والانفصاليين عرضا مغريا ومقترحا جديدا ومناصب - الرياض توافق وابوظبي ترفض «تفاصيل العرض» شاهد : ايران تستفز بريطانيا بهذا العمل بعد الاستيلاء على سفينتها انقلاب جديد ومحاولة انتحارية في هذه المحافظة تناقض أممي حول تمويل معسكر لتوطين الأفارقة في إب قرار سعودي جديد يستهدف تركيا ودولة عربية أخرى تعديل وزاري وشيك في الحكومة اليمنية وهذه أبرز الوزارات المستهدفة
كشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس الاخباري اليوم الاثنين ، تفاصيل عرض رئاسي مغري حمله رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني الى ابوظبي خلال زيارته الاخيرة.
وقالت المصادر ان العرض الرئاسي الذي قدمه البركاني للجانب الاماراتي تضمن دمج مايسمى قوات الحزام الامني والنخبة ضمن وزارتي الداخلية والدفاع واشراك ما يسمى المجلس الانتقالي في الحكومة القادمة ( تجرى ترتيبات لاجراء تعديلات واسعة في حكومة معين وتقليص عدد من الوزارات).
المصادر اكدت ان الامارات اشترطت مقابل الموافقة على العرض منح المجلس الانتقالي 4 وزارات مهمة ،هي (الاعلام والداخلية والخارجية والادارة المحلية).
بدوره البركاني نقل الشرط الاماراتي الى الرئيس هادي الذي اعلن رفضه القاطع لذلك الشرط، طبقا للمصادر.
وكانت مصادر مطلعة وصفت زيارة البركاني الاخيرة والاولى له الى الامارات بالفاشلة ،خلافا لما تم نشره في وسائل الاعلام الرسمية عن نتائج تلك الزيارة.
وفشل البركاني في مهمة اقناع الاماراتيين السماح بانعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن ،التي يبدو انها كانت احدى نقاط العرض المقدم .