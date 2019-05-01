أسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن «البيع والشراء»

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اسعاء صرف الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 22 - يوليو - 2019
*الريال السعودي
شراء
153 - 152.7
البيع
153.2 - 153.5
*الدولار الامريكي
شراء
581 - 579
البيع
584 - 585