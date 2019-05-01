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أسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن «البيع والشراء»

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1890

اسعاء صرف الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 22 - يوليو - 2019 

*الريال السعودي

شراء

153 - 152.7

البيع 

153.2 - 153.5

*الدولار الامريكي

شراء

581 - 579

البيع

584 - 585

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