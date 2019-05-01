الميسري يكشف نتائج زيارته الى السعودية

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أكد أحمد الميسرى، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ، أن زيارته للسعودية ولقاءه بعدد من المسئولين السعوديين أثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية والوصول إلى نتائج طيبة، سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة.
وقال الميسرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، مساء الأحد، إن زيارته للسعودية كانت ناجحة وخاصة لقاءه مع الأمير الفريق ركن فهد بن تركى وما جرى خلاله من مناقشة للملف الأمنى فى المحافظات اليمنية المحررة.
وأكد الميسرى، حرص واهتمام الجانب اليمنى على تعزيز التعاون الأمنى المشترك مع السعودية ودول التحالف العربى، وكل ما من شأنه أن يسهم فى تطبيع الأوضاع فى المحافظات المحررة واستقرار الأوضاع الأمنية التى تعد الركيزة الأولى من ركائز استعادة عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات فى تلك المحافظات.