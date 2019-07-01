بكتيريا خطيرة في البطيخ تصيبك بالتسمم

الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعتبر البطيخ إحدى الفواكه الصيفية المفضلة للعديد من الأشخاص، بسبب طعمها اللذيذ واحتوائها على عدد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

لكن وبالرغم من فوائده الصحية، يمكن للبطيخ أن يؤدي لإصابة الإنسان بالتسمم بسبب وجود نوع خطير من بكتيريا السالمونيلا في بعض الثمار.

ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة ببكتيريا السالمونيلا بعد تناول البطيخ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وصحيفة الديلي ميل البريطانية.

يمكن أن يؤدي البطيخ، في بعض الأحيان، للإصابة بالتسمم بسبب وجود أنواع خطيرة من بكتيريا السالمونيلا في بعض الثمار.

والسالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا المعدية للجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب تلك البكتيريا الإصابة بالحمى والإسهال، وفي بعض الأحيان الصداع والخمول والطفح الجلدي، كما يمكن أن تتسبب في الإصابة بحمى التيفود التي قد تكون قاتلة، وذلك بحسب موقع مايو كلينك.

ورصدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض في شهر أبريل الماضي، إصابة عدد من المواطنين الأمريكيين بعدوى السالمونيلا بعد تناول البطيخ أو الشمام، مؤكدةً أن نوع نادر من البكتيريا يسمى "سالمونيلا كارو" هو المسبب لانتشار العدوى.

وقالت الإدارة إن الأطفال دون عمر الخامسة، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز المناعي الأكثر عرضة للإصابة بالسالمونيلا عند تناول البطيخ الملوث.

وأوضحت الإدارة أن الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بعدوى السالمونيلا بسبب نشاط أنواع من البكتيريا على أجسامها، محذرةً من اقتراب الأطفال أو كبار السن من الحيوانات الآليفة أثناء تناول الطعام.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير سابق لها، إن مواطنًا بريطانيًا تُوفي وأصيب 50 آخرون بعد تناول بطيخ مستورد، مضيفةً أن تحليل عينات البطيخ كشف عن وجود بكتيريا السالمونيلا.

وقال الدكتور بولي ويجلي أستاذ الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية إن هذا النوع من البكتيريا الخطيرة قد يكون موجودًا في البطيخ بسبب السماد العضوي الذي يضاف للبطيخ قبل حصاده.

وأوضح ويجلي أن البكتيريا قد تصل للبطيخ أيضًا بسبب غسله بماء ملوث، أو استعمال سكين غير نظيف في قطعه وهو ما يؤدي لتلوث الثمار ويمكن أن يؤدي لتسمم الإنسان.

وأشار الدكتور بوب أداك أستاذ أمراض الجهاز الهضمي ببريطانيا إلى أن عدد من الأشخاص أصيبوا بمشكلات صحية بعد تناول البطيخ، مضيفًا أن احتمالية الإصابة بالتوعك أو التسمم بعد تناول البطيخ منخفضة للغاية.

ونصح الخبراء بغسل البطيخ جيدًا بماء نظيف قبل تقطيعه وتناوله، للتأكد من تنظيف الثمار، للوقاية من الإصابة بهذا النوع من البكتيريا الخطيرة.