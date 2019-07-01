الإثنين 22 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكدت دولة قطر، مساء الأحد، ضرورة احتواء الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز وإيجاد مخرج سلمي للأزمة المتصاعدة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "نتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، وما سبقها من أحداث تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء".

وشددت على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل.

وقالت: "في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

وتشهد منطقة الخليج تصعيداً سياسياً وأمنياً متزايداً؛ على خلفية الخلافات المتتالية بين واشنطن وطهران، لا سيما على خلفية حادث استهداف ناقلات النفط واتهام إيران به، وفرض عقوبات أمريكية جديدة عليها.

وسبق أن تعرضت أربع سفن، في مايو الماضي، لعمليات تخريبية قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز، ويتعلق الأمر بناقلتي نفط سعوديتين، وناقلة نفط نرويجية، وسفينة شحن إماراتية.

ووقع الحادث في المياه الإماراتية، في أجواء من التوتر الشديد تسود المنطقة؛ بسبب الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، إثر تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

ويستمر التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 2018، عندما أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى الست مع إيران، في العام 2015.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، وقال إن أي حرب معها ستكون سريعة دون نشر قوات على الأرض.