”يدومي الإصلاح“ يجلد قيادات أحزاب التحالف الوطني ويدعو القواعد لإخراج قياداتها من حالة ”الانحصار والتنظير“

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، مساء الأحد 21 يوليو/تموز، على ضرورة أن ”يوطن التحالف الوطني نفسه للسعي الدائم والدؤوب للإنتقال ببرنامجه إلى ميدان الواقع مهما كانت -مرارة هذا الواقع-.

وفي منشور بصفحته على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، طالب ”اليدومي“ من قوى التحالف الوطني بأن تتعاون بينها لتنفيذ برنامج التحالف كي ”يعرف الشعب ويُميِّز بين القادرين على حمل أعباء المرحلة وبين من يقبع في ظلام دامس لايحرك ساكنا“، حسب قوله

كما لفت الى ان هدفه من برنامج التحالف الوطني، كان ”إطلاع شعبنا على رؤية قواه السياسية لكيفية الخروج مما يعانيه في الظروف الإستثنائية والمحيطة به من كل جانب“.

وفيما حمل قيادات أحزاب التحالف الوطني مسؤولية تنفيذ برنامج التحالف، ألزم ”اليدومي“ قواعد الأحزاب بـ”متابعة قياداتها ودفعها للخروج من حالة الإنحصار في دائرة التنظير المنكفئ على نفسه، والمحصور في القوالب الجامدة والمدمنة لكل أشكال التعاطي المستمر لسياسة رد الفعل“.

كما قال ان القيادات ”عاجزة عن الفعل المؤثر والمؤدي للتغيير الإيجابي في المحيط المُرتَهن للإحباط والإستسلام لعوائق النهوض، وفك طلاسم الحالة الرّثة التي يتجرع شعبنا سمومها ويعاني من آثارها“