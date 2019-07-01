آخر الاخبار

مُصاب بطلق ناري في الرأس ..هذا ما عُثر عليه اليوم بإحدى المزارع بـ«عدن» - تفاصيل السعودية تُبشر حجاج «اليمن» بخدمات خاصة وغير مسبوقة الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل ما حقيقة وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؟ فيما اليمنيون يموتون جوعا.. الحوثيون يعلنون عن تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 74 مليون تفاصيل مثيرة ومخجلة عن اختطاف حفتر لنائبة برلمانية بيان ملكي غاضب .. وتمزق داخل العائلة الملكية .. كشف الحقيقة الكشف عن أكبر عملية نصب على المصريين باسم دولة خليجية إعلامية جزائرية شهيرة توبخ محامي مصري وبقوة بسبب لاعب جزائري خبر سعيد لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبا يمكن تغييرها

سبأفون .. أصالة وتواصل

مُصاب بطلق ناري في الرأس ..هذا ما عُثر عليه اليوم بإحدى المزارع بـ«عدن» - تفاصيل

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 343

أفادت مصادر محلية اليوم الأحد 21 يوليو 2019 م بالعاصمة المؤقتة عدن بأن سكان محليون عثرو على جثة شاب بمديرية الشيخ عثمان. 

 

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»بأن الجثة تعود لشاب من أبناء منطقة دار سعد مصابة بطلق ناري في الرأس كانت مُلقاه بإحدى المزارع القريبة من جولة المصعبين. 

   

وبحسب المصادر فان الشخص يدعى مهران حميد أحمد. 

   
إقراء أيضاً
السعودية تُبشر حجاج «اليمن» بخدمات خاصة وغير مسبوقة
الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل
فيما اليمنيون يموتون جوعا.. الحوثيون يعلنون عن تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 7
”راهب المخا“.. رحلة القهوة العربية من موطنها اليمني إلى مقاهي أميركا
بعد ساعات من تصفيته.. مليشيا الحوثي تفجر منزل شيخ قبلي سلم لها ”ريدة“ وساهم في مق
جهاز “الأمن الوقائي“ يعتقل 75 قياديا ومشرفا وضابطا حوثيا.. لماذا؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس