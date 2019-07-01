مُصاب بطلق ناري في الرأس ..هذا ما عُثر عليه اليوم بإحدى المزارع بـ«عدن» - تفاصيل

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية اليوم الأحد 21 يوليو 2019 م بالعاصمة المؤقتة عدن بأن سكان محليون عثرو على جثة شاب بمديرية الشيخ عثمان.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»بأن الجثة تعود لشاب من أبناء منطقة دار سعد مصابة بطلق ناري في الرأس كانت مُلقاه بإحدى المزارع القريبة من جولة المصعبين.

وبحسب المصادر فان الشخص يدعى مهران حميد أحمد.