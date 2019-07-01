آخر الاخبار

مُصاب بطلق ناري في الرأس ..هذا ما عُثر عليه اليوم بإحدى المزارع بـ«عدن» - تفاصيل السعودية تُبشر حجاج «اليمن» بخدمات خاصة وغير مسبوقة الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل ما حقيقة وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؟ فيما اليمنيون يموتون جوعا.. الحوثيون يعلنون عن تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 74 مليون تفاصيل مثيرة ومخجلة عن اختطاف حفتر لنائبة برلمانية بيان ملكي غاضب .. وتمزق داخل العائلة الملكية .. كشف الحقيقة الكشف عن أكبر عملية نصب على المصريين باسم دولة خليجية إعلامية جزائرية شهيرة توبخ محامي مصري وبقوة بسبب لاعب جزائري خبر سعيد لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبا يمكن تغييرها

سبأفون .. أصالة وتواصل

السعودية تُبشر حجاج «اليمن» بخدمات خاصة وغير مسبوقة

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 818
 

أعلنت جمارك المملكة العربية السعودية في منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، أمس،السبت استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، وتوفير الخدمات من القطاعات العاملة بالمنفذ.

 

وأوضح المدير العام لجمرك الوديعة السعودي والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد المالكي، لوكالة الانباء السعودية، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، وتم اعداد الخدمات التي تقدمها جمارك المنفذ لضيوف الرحمن، وتتمثل في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيره مكيفة تتسع لأكثر من 400 حاج، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.  

  
إقراء أيضاً
مُصاب بطلق ناري في الرأس ..هذا ما عُثر عليه اليوم بإحدى المزارع بـ«عدن» - تفاصيل
الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل
فيما اليمنيون يموتون جوعا.. الحوثيون يعلنون عن تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 7
”راهب المخا“.. رحلة القهوة العربية من موطنها اليمني إلى مقاهي أميركا
بعد ساعات من تصفيته.. مليشيا الحوثي تفجر منزل شيخ قبلي سلم لها ”ريدة“ وساهم في مق
جهاز “الأمن الوقائي“ يعتقل 75 قياديا ومشرفا وضابطا حوثيا.. لماذا؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس