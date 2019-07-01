مُصاب بطلق ناري في الرأس ..هذا ما عُثر عليه اليوم بإحدى المزارع بـ«عدن» - تفاصيل السعودية تُبشر حجاج «اليمن» بخدمات خاصة وغير مسبوقة الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل ما حقيقة وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؟ فيما اليمنيون يموتون جوعا.. الحوثيون يعلنون عن تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 74 مليون تفاصيل مثيرة ومخجلة عن اختطاف حفتر لنائبة برلمانية بيان ملكي غاضب .. وتمزق داخل العائلة الملكية .. كشف الحقيقة الكشف عن أكبر عملية نصب على المصريين باسم دولة خليجية إعلامية جزائرية شهيرة توبخ محامي مصري وبقوة بسبب لاعب جزائري خبر سعيد لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبا يمكن تغييرها
أعلنت جمارك المملكة العربية السعودية في منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، أمس،السبت استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، وتوفير الخدمات من القطاعات العاملة بالمنفذ.
وأوضح المدير العام لجمرك الوديعة السعودي والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد المالكي، لوكالة الانباء السعودية، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، وتم اعداد الخدمات التي تقدمها جمارك المنفذ لضيوف الرحمن، وتتمثل في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيره مكيفة تتسع لأكثر من 400 حاج، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.