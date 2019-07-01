الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اليوم الأحد أن زيارته للسعودية ولقائه بعدد من المسئولين في المملكة، أثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية.

ونقلت وكالة "سبأ" عن الميسري أن المباحثات وصلت إلى نتائج طيبة سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة.

وأضاف لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، أن زيارته للسعودية كانت ناجحة وخاصة لقائه مع سمو الأمير الفريق ركن فهد بن تركي وما جرى خلاله من مناقشة للملف الأمني في المحافظات المحررة.

وأكد الميسري حرص واهتمام الجانب اليمني على تعزيز التعاون الأمني المشترك مع السعودية ودول التحالف العربي، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة واستقرار الأوضاع الأمنية التي تعد الركيزة الأولى من ركائز استعادة عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات في تلك المحافظات.

وزار الأسبوع الماضي وزير الداخلية العاصمة السعودية الرياض بطلب من قيادة الشرعية والتحالف العربي.