ما حقيقة وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؟

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مصدر في الرئاسة التركية أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام العربية، منذ صباح اليوم الأحد، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي أخبار كاذبة وغير صحيحة.

وشدد المصدر أن “بعض وسائل الإعلام العربية تعمدت لغاية ما بنشر مثل هذه الأنباء الكاذبة غير الصحيحة والتي لا تستند لأي معلومة دقيقة”.

وتابع أن “الرئيس أردوغان يتابع عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي أزمة صحية على الإطلاق، بل يتمتع بصحة ممتازة”.

ودعا المصدر “وسائل الإعلام للتحلي بأخلاق العمل الصحفي والإعلامي وعدم تناول أخبار لا تستند لمعلومات دقيقة موثوقة”.

ونشرت مواقع مصرية مختلفة،اليوم الأحد، خبر وفاة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، دون أن يصدر توضيح رسمي من قبل الجهات المختصة.