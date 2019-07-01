الإعلان عن نجاح مباحثات يمنية سعودية بشأن الكثير من الملفات - تفاصيل ما حقيقة وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ؟ فيما اليمنيون يموتون جوعا.. الحوثيون يعلنون عن تبرعات لحزب الله اللبناني بقيمة 74 مليون تفاصيل مثيرة ومخجلة عن اختطاف حفتر لنائبة برلمانية بيان ملكي غاضب .. وتمزق داخل العائلة الملكية .. كشف الحقيقة الكشف عن أكبر عملية نصب على المصريين باسم دولة خليجية إعلامية جزائرية شهيرة توبخ محامي مصري وبقوة بسبب لاعب جزائري خبر سعيد لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبا يمكن تغييرها محمد بن زايد يغادر أبوظبي ويتجه لدولة عظمى طرح عليها قضايا الملاحة وأمن الخليج مدينة خليجية تعلن عن توفير أكثر من 7 ألف وظيفة
قال مصدر في الرئاسة التركية أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام العربية، منذ صباح اليوم الأحد، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي أخبار كاذبة وغير صحيحة.
وشدد المصدر أن “بعض وسائل الإعلام العربية تعمدت لغاية ما بنشر مثل هذه الأنباء الكاذبة غير الصحيحة والتي لا تستند لأي معلومة دقيقة”.
وتابع أن “الرئيس أردوغان يتابع عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي أزمة صحية على الإطلاق، بل يتمتع بصحة ممتازة”.
ودعا المصدر “وسائل الإعلام للتحلي بأخلاق العمل الصحفي والإعلامي وعدم تناول أخبار لا تستند لمعلومات دقيقة موثوقة”.
ونشرت مواقع مصرية مختلفة،اليوم الأحد، خبر وفاة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، دون أن يصدر توضيح رسمي من قبل الجهات المختصة.