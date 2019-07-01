تفاصيل مثيرة ومخجلة عن اختطاف حفتر لنائبة برلمانية

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن 10 مسلحين ملثمين ينتمون للكتيبة 106 التابعة لصدام حفتر اقتحموا منزل سهام سرقيوة وخطفوها وأصابوا زوجها.

وبحسب ما نقله نشطاء ليبيون عن الشبكة فإنه لم يسمح لأحد بزيارة زوج وابن سرقيوة المصابين في المستشفى وقد تم مصادرة هواتفهما المحمولة.

ونقلت مصادر مقربة من النائبة سهام سرقيوة أنها نقلت إلى معسكر 319 بمنطقة بوعطني واختفت بعد ذلك.

وندد النشطاء على حسباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بما يقوم به حفتر ومليشياته ، محذرين أهالي بنغازي :" أفيقوا يا أهلنا ببنغازي عندما قلنا لكم هذه عصابة لم تسمعوا للأحرار ولكن الوقت لم يفت بعد".

في ذات الوقت تداول النشطاء أن مليشيا سليمان مسلوخة التابعة لحفتر قامت باقتحام منزل محمد كبلان الذي قتلته منذ يومين بمنطقة حي الدولار ببنغازي وحرقت خيمة العزاء.

كما تداولوا أن مليشيات حفتر تجهز لحملة اعتقالات للنشطاء والمدنيين بمدينة ترهونة، من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب المصادر فالقيادي باللواء التاسع في ترهونة محمد الكاني كان يعارض شن هذه الحملة وطالب مليشيات حفتر في المدينة بعدم تنفيذها.

يذكر أن مجموعة مسلحة،قامت الأربعاء الماضي باختطاف، النائبة بمجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، بعد اقتحام منزلها في بنغازي.

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عن بالغ القلق لاختطاف "سرقيوة" والاعتداء على زوجها واقتيادها إلى جهة مجهولة من قبل المليشيات في بنغازي (في إشارة إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي).