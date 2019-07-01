إعلامية جزائرية شهيرة توبخ محامي مصري وبقوة بسبب لاعب جزائري

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سخرت الإعلامية الجزائرية بقنوات "بي إن سبورت" آنيا الأفندي، من تقديم المحامي المصري سمير صبري يبلاغ ضد اللاعب الجزائري رياض محرز بتهمة إهانته لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أثناء تسلم كأس البطولة الأفريقية الجمعة الماضية.
ونشرت الإعلامية نص البلاغ الذي قدمه المحامي للنائب العام المصري، وعلقت عليه "بله وأشرب ميته".
وكتبت الإعلامية في تغريدتها: "اولا اسمه النجم العالمي رياض محرز وليس المدعو....ثانيا هذا البلاغ بله واشرب ميتو....على قولة أشقائنا المصريين.".