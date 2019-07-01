محمد بن زايد يغادر أبوظبي ويتجه لدولة عظمى طرح عليها قضايا الملاحة وأمن الخليج

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى بكين، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

وشهدت العلاقة بين الدولتين زخما كبيرا في أكثر من مجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع العشرات من اتفاقيات الشراكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي، بحسب "سكاي نيوز".

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبو ظبي إلى الصين.

يذكر أن هذه هي الزيارة الرابعة للشيخ محمد بن زايد إلى الصين، التي تحتفل حاليا بمرور 70 عاما على نهضتها الحديثة، تزامنا مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية مع الإمارات.