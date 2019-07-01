توجيهات عاجلة من الملك سلمان بمكرمة خاصة .. ومشاعر البهجة والسرور تغمر1000 سوداني وسودانية

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج للعام الحالي.

ويأتي توجيه الملك سلمان، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، موضحا أن المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني.

وقال إن "هذا التوجيه الكريم يعبر عن ما يكنه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من شعور الأخوة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني العزيز بصفة عامة، وتقديرا ووفاء لما تقوم به القوات السودانية الشقيقة من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن، الذي تسلطت على شرعيته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وأضاف الوزير أن "هذه الاستضافة تأتي في إطار الاهتمام والرعاية المتواصلة التي يقدمها قادة هذه البلاد لكل ما يخدم المسلمين ويدافع عن قضاياهم".

وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه الكريم، واستنفار كل إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية والثقة التي شرَّفها بها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذه الاستضافة وإتمامها على الوجه اللائق، وبما يحقق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين".