جهاز “الأمن الوقائي“ يعتقل 75 قياديا ومشرفا وضابطا حوثيا.. لماذا؟

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قالت مصادر مطلعة في صنعاء، الأحد 21 يوليو/تموز، ان جهاز ”الأمن الوقائي“ التابع لمليشيا الحوثي، بدأ منذ مطلع الشهر الحالي تنفيذ حملات اعتقال واسعة لعدد من القيادات والمشرفين الحوثيين غير المؤدلجين سياسياً بتهمة الخيانة والعمالة.
وأكدت المصادر المقربة من مليشيا الحوثي ان ”جهاز الأمن الوقائي اعتقل أكثر من 75 قيادياً ومشرفاً وضابطاً حوثياً في العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وإب وحجة وعمران، بعد اقتحام منازلهم، ثم إيداعهم سجناً خاصاً تابعاً للأمن الوقائي الحوثي“.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عملية الاعتقال تمت وسط تكتم شديد في أوساط الميليشيات، التي أوهمت أسر المعتقلين أنه تم أخذهم إلى دورة تثقيفية في صعدة، بحسب ”الشرق الأوسط“.