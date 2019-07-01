خبر سعيد لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبا يمكن تغييرها محمد بن زايد يغادر أبوظبي ويتجه لدولة عظمى طرح عليها قضايا الملاحة وأمن الخليج مدينة خليجية تعلن عن توفير أكثر من 7 ألف وظيفة توجيهات عاجلة من الملك سلمان بمكرمة خاصة .. ومشاعر البهجة والسرور تغمر1000 سوداني وسودانية بعد ساعات من تصفيته.. مليشيا الحوثي تفجر منزل شيخ قبلي سلم لها ”ريدة“ وساهم في مقتل ”القشيبي“ (صورة) جهاز “الأمن الوقائي“ يعتقل 75 قياديا ومشرفا وضابطا حوثيا.. لماذا؟ ”التحالف“ ينفذ عمليات نوعية في ”الضالع“ و”صعده“ ويكبد الحوثيين خسائر فادحة المليشيا تتآكل.. مشائخ قبائل الطوق الـ5 ينتفضون في وجه ”الحوثي“ ومصادر تكشف تفاصيل اجتماع عاصف عقد بـ”صنعاء“ ما وراء انسحاب الإمارات العسكري من اليمن (تحليل) الرياض تحرك أخطر ملف ضد أبوظبي بتنسيق مع الحكومة - الشرعية تعتبرها فضيحة للامارات والسعودية تتلقى طعنة
لقي العشرات من مليشا الحوثي مصرعهم وجرح آخرين، اليوم الأحد 21 يوليو/تموز، بغارات مكثفة لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيا في محافظتي الضالع (وسط) وصعدة (شمال اليمن).
ففي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في محيط مركز مديرية باقم شمال صعدة، اسفرت عن مقتل 12 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين جراء الغارات.
وفي الضالع، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية مركزة ونوعية هي الأعنف منذ أسبوعين، خلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات ونجحت في تدمير عدد من آليات العسكرية وأسلحة ومخزن ذخائر تابعة للمليشيات الانقلابية
وقالت مصادر عسكرية ان الغارات استهدفت تعزيزات قدمت من محافظة إب وكذا مواقع وآليات للمليشيات في الجب بحجر ومواقع أخرى شمال وغرب مديرية قعطبة، وغارة أخرى في مديرية ماوية بمحافظة تعز.
وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، جرى إنتشال جثث بعضهم بدراجات نارية شوهدت وهي تقوم يإخلائهم من المواقع التي تم استهدافها، بينما لا تزال الكثير من الجثث متناثرة في أماكن القصف.