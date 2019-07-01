”التحالف“ ينفذ عمليات نوعية في ”الضالع“ و”صعده“ ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي العشرات من مليشا الحوثي مصرعهم وجرح آخرين، اليوم الأحد 21 يوليو/تموز، بغارات مكثفة لطيران التحالف العربي لدعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيا في محافظتي الضالع (وسط) وصعدة (شمال اليمن).

ففي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في محيط مركز مديرية باقم شمال صعدة، اسفرت عن مقتل 12 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين جراء الغارات.

وفي الضالع، شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية مركزة ونوعية هي الأعنف منذ أسبوعين، خلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات ونجحت في تدمير عدد من آليات العسكرية وأسلحة ومخزن ذخائر تابعة للمليشيات الانقلابية

وقالت مصادر عسكرية ان الغارات استهدفت تعزيزات قدمت من محافظة إب وكذا مواقع وآليات للمليشيات في الجب بحجر ومواقع أخرى شمال وغرب مديرية قعطبة، وغارة أخرى في مديرية ماوية بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، جرى إنتشال جثث بعضهم بدراجات نارية شوهدت وهي تقوم يإخلائهم من المواقع التي تم استهدافها، بينما لا تزال الكثير من الجثث متناثرة في أماكن القصف.