3 توجيهات من الرئاسة اليمنية للحكومة - هادي يضع على معين 5 أولويات والأخير يستعرض انجازاته

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وجه الرئيس اليمني اليوم الاحد ، رئيس الحكومة ، باضطلاع الوزارات والمؤسسات بمهامها الدستورية وتفعيل أجهزتها في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بتحسين الاداء وتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات باعتبارها اولويات أساسية ولا غنى للمجتمع عنها.

وشدد هادي خلال استقباله، اليوم في الرياض، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء.

وثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تطلب مزيداً من العمل وشحذ الهمم لتجاوز التحديات التي يواجها أبناء اليمن لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه.

فيما قدم رئيس الوزراء شرحا موجزاً لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وخلال تواجدها في عدن وتلمس اوضاع واحتياجات المحافظات المحررة والتقدم الذي أحرزته الحكومة في إعادة بناء المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة والحفاظ على استقرار العملة، ورفع وتيرة التنمية بصورة تدريجيه في اطار استكمال المشاريع والخطط الطموحة رغم وضع البلد الاستثنائي الذي يتطلب معه مزيداً من الجهد والصبر لتجاوز مجمل التحديات..مثمناً دعم وتوجيهات الرئيس الحكيمة في هذا الصدد ، وفقت لوكالة سبأ الرسمية.