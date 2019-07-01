3 توجيهات من الرئاسة اليمنية للحكومة - هادي يضع على معين 5 أولويات والأخير يستعرض انجازاته هادي يستدعي أبرز 3 قادة في الجيش اليمني بينهم علي محسن ويصدر توجيهات عسكرية مهمة الامارات تبلغ الشرعية بموعد إنهاء دورها العسكري في اليمن وخطة عرضتها على «عبدالملك» قبل شهر أثارت مخاوفه بعد انسحابها .. الامارات تكشف عن استعدادات جديدة ومرحلة قادمة للتحالف في اليمن وتعلن انجاز هدفين وبقاء ثالث مشكلات القطاع الصحي في اجتماع موسع بالعاصمة عدن بحضور الوزير غضب شعبي في عدن وبيان ناري يدعو لمحاكمة قتلة الراوي - بن بريك وشقيقه وضابط اماراتي أبرز المطلوبين هكذا علق زيدان على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية بالأسماء..«خونة القشيبي» يذوقون كأس الغدر الحوثية ويتساقطون تباعاً في عمران خطوط جوية عالمية تعلق رحلاتها إلى مطار القاهرة الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»
وجه الرئيس اليمني اليوم الاحد ، رئيس الحكومة ، باضطلاع الوزارات والمؤسسات بمهامها الدستورية وتفعيل أجهزتها في مختلف الجوانب ومنها ما يتصل بتحسين الاداء وتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات باعتبارها اولويات أساسية ولا غنى للمجتمع عنها.
وشدد هادي خلال استقباله، اليوم في الرياض، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء.
وثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تطلب مزيداً من العمل وشحذ الهمم لتجاوز التحديات التي يواجها أبناء اليمن لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه.
فيما قدم رئيس الوزراء شرحا موجزاً لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وخلال تواجدها في عدن وتلمس اوضاع واحتياجات المحافظات المحررة والتقدم الذي أحرزته الحكومة في إعادة بناء المؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة والحفاظ على استقرار العملة، ورفع وتيرة التنمية بصورة تدريجيه في اطار استكمال المشاريع والخطط الطموحة رغم وضع البلد الاستثنائي الذي يتطلب معه مزيداً من الجهد والصبر لتجاوز مجمل التحديات..مثمناً دعم وتوجيهات الرئيس الحكيمة في هذا الصدد ، وفقت لوكالة سبأ الرسمية.