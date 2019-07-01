هادي يستدعي أبرز 3 قادة في الجيش اليمني بينهم علي محسن ويصدر توجيهات عسكرية مهمة

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وجه الرئيس هادي اليوم الاحد بانتظام صرف مرتبات الجيش وتصحيح جوانب القصور في عمل المؤسسة العسكرية .

واكد الرئيس هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على اهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع و الجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.

وشدد خلال استقباله صباح اليوم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء ركن صغير عزيز على اهمية الاهتمام بالمقاتل والايفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام صرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور اينما وجدت.

واشار الرئيس الى جملة المهام والتحديات التي تواجه البلد المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لايران وتداعياتها واثارها على المنطقة..مشيدا بجهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

فيما وضع نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس العمليات المشتركة فخامة الرئيس امام جملة من المهام والاصلاحات واعادة البناء التي تعمل عليها المؤسسة العسكرية وتعزيز مواقعها وتواجدها وتفعيل قياداتها وعناصرها للارتقاء والمواكبة للمهام القتالية والعملياتيه لتحرير الوطن من شرور المليشيات الانقلابية ، بحسب وكالة سبأ .