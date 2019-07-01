3 توجيهات من الرئاسة اليمنية للحكومة - هادي يضع على معين 5 أولويات والأخير يستعرض انجازاته هادي يستدعي أبرز 3 قادة في الجيش اليمني بينهم علي محسن ويصدر توجيهات عسكرية مهمة الامارات تبلغ الشرعية بموعد إنهاء دورها العسكري في اليمن وخطة عرضتها على «عبدالملك» قبل شهر أثارت مخاوفه بعد انسحابها .. الامارات تكشف عن استعدادات جديدة ومرحلة قادمة للتحالف في اليمن وتعلن انجاز هدفين وبقاء ثالث مشكلات القطاع الصحي في اجتماع موسع بالعاصمة عدن بحضور الوزير غضب شعبي في عدن وبيان ناري يدعو لمحاكمة قتلة الراوي - بن بريك وشقيقه وضابط اماراتي أبرز المطلوبين هكذا علق زيدان على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية بالأسماء..«خونة القشيبي» يذوقون كأس الغدر الحوثية ويتساقطون تباعاً في عمران خطوط جوية عالمية تعلق رحلاتها إلى مطار القاهرة الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»
وجه الرئيس هادي اليوم الاحد بانتظام صرف مرتبات الجيش وتصحيح جوانب القصور في عمل المؤسسة العسكرية .
واكد الرئيس هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على اهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع و الجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.
وشدد خلال استقباله صباح اليوم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء ركن صغير عزيز على اهمية الاهتمام بالمقاتل والايفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام صرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور اينما وجدت.
واشار الرئيس الى جملة المهام والتحديات التي تواجه البلد المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لايران وتداعياتها واثارها على المنطقة..مشيدا بجهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
فيما وضع نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس العمليات المشتركة فخامة الرئيس امام جملة من المهام والاصلاحات واعادة البناء التي تعمل عليها المؤسسة العسكرية وتعزيز مواقعها وتواجدها وتفعيل قياداتها وعناصرها للارتقاء والمواكبة للمهام القتالية والعملياتيه لتحرير الوطن من شرور المليشيات الانقلابية ، بحسب وكالة سبأ .