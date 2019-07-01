3 توجيهات من الرئاسة اليمنية للحكومة - هادي يضع على معين 5 أولويات والأخير يستعرض انجازاته هادي يستدعي أبرز 3 قادة في الجيش اليمني بينهم علي محسن ويصدر توجيهات عسكرية مهمة الامارات تبلغ الشرعية بموعد إنهاء دورها العسكري في اليمن وخطة عرضتها على «عبدالملك» قبل شهر أثارت مخاوفه بعد انسحابها .. الامارات تكشف عن استعدادات جديدة ومرحلة قادمة للتحالف في اليمن وتعلن انجاز هدفين وبقاء ثالث مشكلات القطاع الصحي في اجتماع موسع بالعاصمة عدن بحضور الوزير غضب شعبي في عدن وبيان ناري يدعو لمحاكمة قتلة الراوي - بن بريك وشقيقه وضابط اماراتي أبرز المطلوبين هكذا علق زيدان على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية بالأسماء..«خونة القشيبي» يذوقون كأس الغدر الحوثية ويتساقطون تباعاً في عمران خطوط جوية عالمية تعلق رحلاتها إلى مطار القاهرة الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»
كشف مسئول يمني رفيع المستوى ،الاحد، أن الإمارات أبلغت الحكومة اليمنية الشهر الماضي (يونيو)، أنها تخطط لإلغاء دورها العسكري في اليمن بحلول نهاية هذا العام.
وقالت وكالة بلومبيرغ الامريكية إن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته" بسبب حساسية الأمر"، إن الخطة نوقشت خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى أبو ظبي في يونيو الماضي.
وقال المسؤول إن معين عبد الملك أعرب عن مخاوفه بشأن الكيفية التي سيؤثر بها الانسحاب على الصراع في اليمن.
فيما أكد ممثل عن الأمم المتحدة للوكالة أن بعض القوات الاماراتية قد تم سحبها من مدينة الحديدة غرب اليمن، وسيستمر سحب بقية القوات من باقي المواقع.
واعلنت الامارات الايام الماضية سحب قواتها من اليمن في اطار ما اسمته اعادة انتشار وفقا لخطة تكتيكة.
في وقت يؤكد محللون عسكريون تحدثوا لمأرب برس بأن الامارات وان كانت قد اعلنت سحب قواتها في اليمن ؛ الا انها ما تزال تتحكم في المشهد العسكري باليمن عبر الاذرع العسكرية المليشياوية غير النظامية التي انشأتها في عدن ومحافظات اخرى محررة.