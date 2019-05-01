بعد انسحابها .. الامارات تكشف عن استعدادات جديدة ومرحلة قادمة للتحالف في اليمن وتعلن انجاز هدفين وبقاء ثالث

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت الامارات التي اعلنت مؤخرا سحب قواتها من اليمن ، عن خطة جديدة ومرحلة قادمة يستعد لها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش"، اليوم الأحد، إن التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر "قرقاش" في تغريدة تابعها مأرب برس على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب.

وأشار إلى أن التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأكد أن الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك.

وأضاف: وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.