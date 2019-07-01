مشكلات القطاع الصحي في اجتماع موسع بالعاصمة عدن بحضور الوزير

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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انعقد اليوم الاحد الاجتماع الأول لمدراء المعلومات و البحوث في المحافظات بحضور وزير الصحة و السكان الدكتور ناصر باعوم ، بمقر الهيئة العامة للادوية بالعاصمة المؤقتة عدن .

والتقى وزير الصحة بمدراء معلومات البحوث في المحافظات اليمنية مشيدا بإلتزامهم لحضور هذا الاجتماع المهم الذي سيكون له دور كبير في إخراج توصيات تساعد على حل مشكلات القطاع الصحي في اليمن.

واضاف أنه سوف يقوم بحل الإشكاليات الازدواجية بين قطاعات الوزارة التي كانت تتسبب في عرقلة بعض الأعمال الخاصة بالمعلومات.

من جانبها أوضحت دينا المشهري مدير عام الإدارة العامة للمعلومات و البحوث بأن هذا الاجتماع جاء ضمن تحديات تواجه اليمن بشكل عام من حيث التدهور الصحي خلال السنوات الاخيرة، و بأن هذا الاجتماع سيستمر لمدة ستة أيام متوالية.

وتضيف المشهري بأنه سيكون هناك مخرجات لهذا الاجتماع تتمحور في طرح التوصيات ومناقشتها مع معالي وزير الصحة الدكتور باعوم وذلك في ورشة العمل التي سيكون متواجد بها وكلاء وزارة الصحة ومدراء عموم ديوان وزارة الصحة ومدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات.

وناقش الاجتماع معوقات النظم الصحية و كيفية وضع حلول لها كما سيناقش توحيد المعلومات و التمهيد لإنشاء نظام إلكتروني صحي شامل للوزارة.