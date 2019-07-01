غضب شعبي في عدن وبيان ناري يدعو لمحاكمة قتلة الراوي - بن بريك وشقيقه وضابط اماراتي أبرز المطلوبين

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفذ أولياء دم المجني عليه سمحان عبدالعزيز الراوي المعروف بـ (راوي العريقي) صباح اليوم الاحد وقفة احتجاجية غاضبة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للمطالبة بسرعة عقد جلسات محاكمة المتهمين بقتل سمحان الراوي .

وفي الوقفة التي حضرها أهالي المجني عليه رفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة المحاكمة وتقديم المتهمين للعادلة .

وناشد بيان صادر عن الوقفة (وصل مأرب برس نسخة منه) عدالة المحكمة الجزائية المتخصصة أن تعجل بسرعة عقد جلسات محاكمة المتهمين حتى الوصول إلى كشف كل ملابسات وخيوط الجريمة وجلب كل ما شارك فيها من منفذين ومخططين وممولين إلى القضاء.

واكد أن العدالة لا تتحقق إلا بكشف كامل تفاصيل الجريمة النكراء التي هزت المجتمع ككل وإنزال اشد العقوبات الرادعة بالمجرمين .

ودعا البيان كل المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية والفعاليات الاجتماعية والمدنية والناشطين والإعلاميين والمحامين وسائر فئات المجتمع إلى المناصرة والوقوف مع كل اسر ضحايا الاغتيالات حتى الوصول إلى تحقيق العدالة الكاملة .

ووجه البيان الشكر لكل من ساندهم ونصرهم من منظمات حقوقية وناشطين وإعلاميين وفعاليات مجتمعية ومحامين وشخصيات اجتماعية وكذلك رابطة اسر ضحايا الاغتيالات على ما تبذله من جهد في سبيل الوصول إلى العدالة .

تأتي هذه الوقفة بعد استلام المحكمة الجزائية المتخصصه للملف من النيابة الجزائية المتخصصة والتي تضمن معلومات خطيرة.

ونشر مأرب برس في تقارير سابقة جانبا من محاضر التحقيق في اغتيال الشيخ راوي العريقي والتي تضمنت اعترافات للمتهمين الثلاثة عن تورط شخصيات اماراتية وانفصالية بارزة مثل الضابط الاماراتي ابو سلامة ونائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي هاني بن بريك واخيه صلاح بن بريك.