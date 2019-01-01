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هكذا علق زيدان على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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حرص مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الجزائري الأصل على تهنئة منتخب الجزائر بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث حرص على نشر صورة المنتخب الجزائري على حاسبه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وقال رسالة مؤثرة تذكر خلالها شقيقه الأكبر الذي توفى منذ أيام قليلة.

وقال زين الدين زيدان: "أخي الكبير فريد كان سيكون فخوراً بكُم.. مبروك للفريق الجزائري، انتصار كل الشعب .. واحد، اثنان، ثلاثة، فيفا الجزائر، سأصون ذكراه في كل يوم من حياتي"
 

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