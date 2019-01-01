خطوط جوية عالمية تعلق رحلاتها إلى مطار القاهرة

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علقت شركتا الخطوط الجوية البريطانية British Airways وLufthansa الألمانية فجأة كل رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.
وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".
وقالت Lufthansa في وقت لاحق إنها ألغت الرحلات من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة وستستأنف رحلاتها غدا الأحد.
وقالت الشركة البريطانية إنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".
وقالت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة لرويترز إن طاقماً بريطانياً راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.