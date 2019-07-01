هبوط جنوني للريال اليمني أمام الدولار والسعودي - أسعار الصرف

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تواصل العملة الوطنية انهيارها أمام العملات الاجنبية بشكل متسارع منذ أيام، دون أن تتخذ الحكومة الشرعية أية إجراءات من شأنها العمل على استقرار الريال أو إيقاف استمرار الانهيار.

وتراجع الريال اليمني بشكل ملحوظ أمام الدولار الذي وصلت أسعار صرفه إلى 586 ريال للدولار الأميركي الواحد في عملية البيع و 600 ريال لعملية الشراء.

كما تراجعت قيمة الريال إلى 154ريالا للريال السعودي الواحد في عملية الشراء و153 لعملية البيع وفقاً لمصادر مصرفية.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن السبت الماضي عن بيع الدولار للتجار وموردي المواد غير الأساسية عدا الكماليات بقيمة 506ريالات.