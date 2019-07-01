ما هي عملية «الحارس» التي سيطلقها الجيش الأمريكي في الخليج؟

الأحد 21 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، عن تطويرها لعملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم "الحارس" تهدف لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية بسلسلة تغريدات: "تقوم القيادة المركزية الأمريكية بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات، ’عملية الحارس‘ لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي".

وأضافت القيادة: "الهدف من عملية الحارس هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان".

وأردفت: "سيمكّن إطار الأمن البحري هذا، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.. في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح".

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن "المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة ل "عملية الحارس" لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية".