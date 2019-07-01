ما الذي استهدفته مقاتلات التحالف اليوم بمعقل «الحوثيين»؟

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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شنت اليوم السبت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر موقع الجيش ”سبتمبر نت“ على ان الغارات استهدفت مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محيط مركز مديرية باقم شمال المحافظة.

وطالت الغارات عناصر تابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية، كانوا في طريقهم إلى مواقع الميلشيا.

وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع 12 عنصرا من ميلشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.