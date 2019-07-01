”الاصلاح“ يبحث في المانيا عدد من الملفات

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري، السبت 20 يوليو/تموز، في العاصمة الألمانية برلين، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا كارولا هولتكيمبير.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض تطورات الأوضاع في اليمن.

وثمن رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح دعم ألمانيا لليمن في مختلف المجالات التنموية منذ عقود.

وأكد الهجري على أهمية دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الانقلاب الذي ألحق بالبلاد أضراراً فادحة، وضرورة دعم جهود استعادة الدولة اليمنية بما يحقق أمن واستقرار اليمن والمنطقة والإسهام في تحقيق السلام العالمي.

وعبر عن شكره للجهود التي تبذلها ألمانيا الاتحادية في السعي لإحلال السلام في اليمن، مؤكداً أن السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

واستعرض الهجري ما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين، واستمرار حربها على الشعب في مختلف المحافظات، والانقلاب على الدولة، مما يضاعف من المأساة الإنسانية في اليمن.

وتطرق رئيس برلمانية الإصلاح إلى قرار الإعدام الذي اتخذته مليشيات الحوثي بحق 30 ناشطا سياسيا من المشمولين في ملف تبادل الأسرى والمختطفين الذي تضمنه اتفاق ستوكهولم، مؤكداً استمرار تحدي الحوثيين لجهود المجتمع الدولي في إنهاء معاناة المختطفين.

من جانبها، أكدت السفيرة الألمانية كارولا هولتكيمبير موقف بلادها الرافض لقرار إعدام الناشطين السياسيين في اليمن من قبل الحوثيين، والذي جاء في كلمة السيد كريستوف هويسغن مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة أثناء استماع مجلس الأمن لإحاطة السيد مارتن غريفيث عن الوضع في اليمن الخميس الماضي، و‏وصفت أحكام الإعدام الحوثية بحق 30 صحفيا وناشطا بغير المقبولة، ويجب التراجع عنها.

كما جددت التأكيد على حرص بلادها على إحلال السلام في اليمن، والمشاركة في تقديم الدعم التنموي والإنساني.