الأشغال تؤكد انجاز 30% من مخطط عاصمة ”مأرب“ الحضري

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي أن نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ إسقاط المخطط العام الحضري لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان) على الواقع بلغت 30 في المائة.

ويهدف المخطط الذي أطلق في 29 نوفمبر 2018 إلى إنشاء عاصمة حضرية للمحافظة بمستويات مختلفة تتناسب مع الواقع والتطلعات ، وتمكين المواطنين الوصول إلى الخدمات العامة بسهولة ويسر.

ونوه المهندس المذحجي إلى أن المخطط العام للمدينة نفذ على مساحة كلية تبلغ 20 ألفا و750 هكتارا، وقسم المدينة إلى ثمانية قطاعات رئيسية، تتضمن 33 منطقة، وتحتوي على 120 وحدة جوار، تربطها ببعضها شبكة من الطرق والشوارع الحيوية يقدر عددها بـ( 74) شارعا رئيسيا وفرعيا.

وأوضح مدير عام الأشغال لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المخطط تضمن أيضا خارطة خدمات متكاملة ملبية لحاجات وطموحات السكان من النواحي الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وأشار المهندس المذحجي إلى الجهود المبذولة في مشروع إنارة شوارع المدينة، حيث تمكن المكتب خلال العام الماضي 2018م، من تنصيب 592 عموداً للإنارة الليلية في عدد من الأحياء والشوارع العامة.

وأكد المذحجي أن المكتب ينوي خلال المرحلة القادمة تغطية ما تبقى من الأحياء والشوارع بتنصيب 800 عمود إنارة.

ولفت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة سعت منذ بداية الطفرة في التوسع العمراني التي تشهدها المدينة إلى توجيه الاستثمارات العقارية بشكل منظم نحو المدن السكنية ذات الطابع الحضاري، برزت ملامحها بوضوح في المباني المميزة لمدينتي سبأ وصافر السكنيتين والنموذجيتين.

ودعا مدير مكتب الأشغال المستثمرين في قطاع العقارات والمواطنين إلى التعرف على مكونات المخطط العام واستيعاب أهدافه بما يساهم في الحد من العشوائيات التي من شأنها تشويه الوجه الحضاري للمدينة وتعيق تنفيذ الخدمات بشكل عادل.