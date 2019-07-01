طيران الإمارات تبحث عن موظفين في تركيا.. تعرف على الشروط والراتب

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعتزم شركة “طيران الإمارات” تنظيم مقابلات في مدينة إسطنبول التركية من أجل توظيف مضيفين، يوم 29 تموز/ يوليو الجاري.

وبحسب بيان للشركة، تناولت وسائل إعلام تركية، فإن شروط التوظيف هي

أن يكون المتقدم في سن 21 على الأقل، وبطول 160 على الأقل.

ويجب أن يكون المتقدم أيضًا خريج مرحلة ثانوية على الاقل، ويتقن اللغة الانكليزية،

وألا يكون لديه وشم مرئي من خارج الزي الرسمي، وجسم سليم.

أمّا الراتب والإمكانات المتاحة للموظف، فهي 2660 دولار راتب شهري، وطعام أثناء الرحلات، وأجور الإقامة في الفنادق والمواصلات إلى المطارات، وسكن في دبي، وزي رسمي.

فضلًا عن 30 يوم إجازة سنويًا، وتذاكر طيران مجانية للعودة إلى بلاده.