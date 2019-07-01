لماذا ثارت ثائرة السعوديين على سفير المملكة في لبنان؟

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قالت صحيفة “الجمهورية” اللبنانيّة المحليّة، نقلاً عن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، قوله إنّ مشروع “نيوم” الذي تعمل عليه المملكة، إلى جانب كُل من مصر، والأردن، سيُوفّر 60 ألف فرصة عمل للبنانيين.
التصريح بدا أنه أثار حفيظة السعوديين على منصّات التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتوضيحات حول تلك التصريحات للسفير السعودي في لبنان، واعتبروا أنّ تصريحاته ما هي إلا استفزاز للسعوديين، وتحديداً العاطلين منهم عن العمل، وفي ظِل انتشار البطالة في البلاد.
وعلى إثر التساؤلات الشعبيّة، سارعت السفارة السعوديّة في لبنان إلى نفي التصريحات المنسوبة إلى السفير، وأمِلت من الصحافة تحرّي صحّة أخبارها، والتحلّي بالدقّة والمهنيّة في نقل المعلومات، وهو النفي الذي شكّك به بعض النشطاء، الذي اعتبروه أنه جاء بعد حالة السخط الشعبي.