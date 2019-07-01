سقوط فنانة أثناء أداء فقرتها من علو مرتفع جدا .. فيديو

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سقطت فنانة ألعاب بهلوانية في "سيرك" من علو 11 مترا، أثناء تأديتها الفقرة المخصصة لها، ونقلت إلى المستشفى مباشرة بعد إصابتها بعدة إصابات حرجة.

ونقلت البرازيلية غابرييل سوزا إلى المستشفى في حالة حرجة، وأجريت لها عمليات على الفور، وتستعد الآن للتماثل للشفاء من أجل العودة إلى السيرك الذي هو مصدر رزقها.

واستغرب أصدقاء سوزا من الحادثة، كونها خبيرة، وليست جديدة على المهنة.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف في جنوب أستراليا لصحيفة "ديلي ميل": "تم نقل المرأة على وجه السرعة إلى مستشفى رويال أديليد بعد سقوطها".

والتقط أحد الحضور مقطعا مصورا للفنانة البرازيلية وهي تسقط.