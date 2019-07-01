كم تبلغ قيمة الجوائز المالية في كأس أفريقيا؟

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أختتم يوم أمس منافسات النسخة الـ32 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر، بإجراء المباراة النهائية التي تجمع المنتخبين الجزائري والسنغالي على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح المنتخبان لتحقيق اللقب القاري الذي سيدر ميزانية مالية مهمة في خزينتيهما، بعد التنافس لمدة شهر في أرض الفراعنة.

ويوزع مبلغ 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة الحالية.

وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المالية وحدها 7 ملايين دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وتحصل كل من نيجيريا وتونس صاحبتا المركزين الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.