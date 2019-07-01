زيارة فاشلة وطلب تقدم به البركاني ورفضته الامارات رفضا قاطعا

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مصدر يمني مطلع السبت، أن دولة الإمارات رفضت بشكل قاطع، انعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) في محافظة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الاناضول عن المصدر قوله، أن مسؤولين إماراتيين لم يسمهم رفضوا انعقاد البرلمان في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، رغم زيارة رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، للعاصمة الإماراتية أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي، لمدة 4 أيام.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإماراتي حول ما أورده المصدر اليمني، ودواعي ذلك المنع إذا ما ثبتت صحة الرواية.

وتحدثت مصادر برلمانية، أن الترتيبات جارية لعقد جلسة مجلس النواب بمدينة المكلا الساحلية في حضرموت جنوب شرقي اليمن، تحت حماية قوات يمنية وسعودية بعد إجازة عيد الأضحى.

وذكرت المصادر أن هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد جلسة افتتاحية في عدن، قبل أن تتجه إلى المكلا، التي سيكون قد وصلها أعضاء البرلمان لعقد دورة استثنائية.

وأفادت بأن الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان سلطان البركاني، فشلت في إقناع الإماراتيين بعقد الجلسة في عدن، كما حدث مسبقاً، الأمر الذي دفع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى التوجيه لعقد جلسات للمرة الأولى ، في مدينة سيئون بحضرموت، في 13 أبريل الماضي، وتحت حماية سعودية.

وخلال زيارته إلى أبو ظبي التقى البركاني، عددا من المسؤولين هناك، في مقدمتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، واشاد بدور الامارات .