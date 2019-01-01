عاجل : معركة دامية بين الحوثيين سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات - تفجير منازل وتصفية ابرز المتحوثيين ومصادر تكشف الاسباب

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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سقط عشرات القتلى والجرحى اليوم السبت في اشتباكات عنيفة بين فصائل حوثية في مديرية ريدة بمحافظة عمران.

وقالت مصادر محلية واعلامية متطابقة أن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم السبت في مدينة ريدة بين حوثيين من منطقة حرف سفيان وحوثيين اخرين من قبيلة الغولة.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان عشرة قتلى على الاقل سقطوا في المواجهات بينهم قيادات ، فيما جرح اكثر من عشرين اخرين.

وعن اسباب الاشتباكات افادت المصادر بأن مسلحين حوثيين من سفيان تهجموا على احد افراد قبيلة الغولة في ريدة يدعى مجاهد قشيرة.

وأضافت المصادر أن القيادي المتحوث المدعو مجاهد قشيرة الغولي قام قبل فترة بقتل مسلح حوثي من سفيان بسبب خلاف على توزيع سلال غذائية ، ويوم امس ارسل مدير أمن ريدة عناصر لملاحقة قشيرة فقام بقتل اثنين منهم ولاذ بالفرار.

وصباح اليوم السبت قامت عناصر من حوثيي حرف سفيان بمحاصرة منزل قشيرة فوافق الاخير على الاستسلام بشرط ان يسلم نفسه للشيخ محمد الشتوي وهو احد مشرفي الحوثي واحد مشائخ حرف سفيان ومعين مديرا للامن السياسي بعمران برتبة عميد، الا ان المدعو قشيرة اقدم على قتل الشيخ الشتوي وعدد من مرافقيه.

وتطورت الاشتباكات بعد ذلك وادت الى مصرع مجاهد قشيرة الغولي وجرح اخرين بعد ان نفدت ذخيرته ، فيما تم احراق منزل مواطن يدعى العدادي كان قشيرة قد تحصن فيه قبل مصرعه وجرح صاحب المنزل.

وذكرت المصادر ان الحوثيين من حرف سفيان يستعدون لتفجير منزل مجاهد قشيرة وسط حالة استياء وغضب واسعتين في اوساط قبيلة الغولة بسبب ما اعتبرته تعصب حوثيي سفيان على احد افراد قبيلتهم.

ولاحقا ذكرت مصادر مطلعة انه وبعد تصفية المتحوث مجاهد قشيره تم التنكيل به وباصحابه وتفجير منزله وقتل 8 من افراد اسرته.

وقشيرة بحسب المصادر هو متحوث قديم ممن ساعد الحوثيين على اقتحام عمران والسيطرة عليها.