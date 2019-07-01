مصدر مسئول يكشف لماذا وافق الملك سلمان على استقبال قوات امريكية والبنتاغون تعلن عن سببين

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت واشنطن ،السبت، عن سببين لإرسال قوات امريكية الى السعودية ، بعد اعلان الرياض موافقة الملك سلمان على ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم السبت، إن "استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعا إضافيا ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية قد قال في وقت سابق بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية قد وافق على استقبال السعودية لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد المصدر أن القرار يأتي انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت شبكة (CNN) الأمريكية كشفت قبل ايام أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري عمليات تحضير مبدئية في قاعدة جوية شرق العاصمة السعودية الرياض، لاستقبال تعزيزات عسكرية ستصل قريباً إلى المملكة.

ووفقاً لصور أقمار صناعية لقاعدة الأمير سلطان الجوية، شرق الرياض ، اظهرت "معدات بناء بنهاية المدرج الجوي في الـ27 من يونيو تظهر ما يبدو أنه عمليات تحسين جارية تظهر النمط ذاته الذي يستخدمه مهندسو القوات الأمريكية".

ونقلت سي إن إن عن مسؤولين اثنين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) القول إن عمليات تحضير مبدئية في القاعدة السعودية جارية في الوقت الحالي لدعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران وذلك لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة.

وأضاف المسؤولان أن نحو 500 جندي سيتوجهون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في الوقت الذي تتمركز في القاعدة حالياً قوة أمريكية صغيرة تتكون من عناصر دعم وصلت منتصف يونيو الفائت.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي أنها سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع المتوتر مع إيران.

وقال البنتاغون أيضا إنه لتعزيز انتشار قواته في الشرق الأوسط سيتم نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، و"طائرات استطلاع مأهولة وغير مأهولة" بالإضافة إلى طائرات مقاتلة.

ومع ذلك، لم يتم آنذاك تحديد الدول التي سيتم توجيه تعزيزات الجيش الأمريكي إليها، لكن مسؤولي البنتاغون أوضحوا أن الـ500 جندي ممن يخطط لإرسالهم إلى السعودية هم جزء من هذه القوة.