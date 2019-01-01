هادي يعزي «الحزام الامني» ويبعث ببرقية ويصدر توجيهات

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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بعث الرئيس اليمني مساء امس الجمعة برقية عزاء ومواساة في مقتل عدد من افراد نقطة امنية في محافظة ابين (جنوبي اليمن) قيل انها تتبع ما يسمى قوات الحزام الامني المدعوم من الامارات.

وقالت وكالة سبأ الرسمية ان هادي بعث ببرقية عزاء إلى (آل الجعادنة وأسر وأهالي أفراد النقطة الأمنية بمنطقة لحمر مديرية مودية محافظة ابين) الذين استشهدوا جراء عمل إرهابي غادر وجبان.

وعبر الرئيس في برقيته عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الأليم.. مؤكداً بان يد العدالة ستطال كل الأيادي الآثمة التي تحاول عبثاً زرع القلاقل والفتن وتعكير صفو الأمن والاستقرار .

ووجه هادي برفع اليقظة الأمنية من قبل قيادة المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة .

يشار الى ان الحزام الامني «قوات غير نظامية لا تخضع للاجهزة الامنية وتديرها الامارات».

واعلن، الجمعة مقتل خمسة جنود من القوات الموالية للامارات، وأصيب اربعه آخرين في هجوم مسلح استهدف حاجز تفتيش أمني في بلدة مودية بمحافظة (أبين جنوبي اليمن).

وقالت مصادر أمنية، بأن مسلحين يعتقد انتماؤهم لـ"القاعدة" شنوا هجوماً مسلحا باستخدام قذائف صاروخية "آر بي جي وبالأسلحة الخفيفة و المتوسطة"، ، على حاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في منطقة لحمر شرق مديرية مودية شرقي أبين.

وأكدت أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين ، وإعطاب مدرعة وآلية كانتا تتمركزان في الحاجز المستهدف.