توجيه عاجل من الملك سلمان وولي العهد بشأن طلب تقدمت به إيران مصدر مسئول يكشف لماذا وافق الملك سلمان على استقبال قوات امريكية والبنتاغون تعلن عن سببين هادي يعزي «الحزام الامني» ويبعث ببرقية ويصدر توجيهات انهيار قيمة الريال اليمني وأسعار الصرف ترتفع اليوم - آخر تحديث شاهد : سلاح نوعي فتاك بيد السعودية بقدرات خارقة ترعب اعدائها هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية واعلان مهم من التحالف وحقيقة ضرب قاعدة الملك خالد السعودية تعلن رسميا عودة قوات أمريكية إلى البلاد .. توجيهات ملكية جديدة تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. تعرف عليه وزير الداخلية يبحث مع السعودية إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة ليفربول يُخطط لجعل محمد صلاح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي
بعث الرئيس اليمني مساء امس الجمعة برقية عزاء ومواساة في مقتل عدد من افراد نقطة امنية في محافظة ابين (جنوبي اليمن) قيل انها تتبع ما يسمى قوات الحزام الامني المدعوم من الامارات.
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان هادي بعث ببرقية عزاء إلى (آل الجعادنة وأسر وأهالي أفراد النقطة الأمنية بمنطقة لحمر مديرية مودية محافظة ابين) الذين استشهدوا جراء عمل إرهابي غادر وجبان.
وعبر الرئيس في برقيته عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الأليم.. مؤكداً بان يد العدالة ستطال كل الأيادي الآثمة التي تحاول عبثاً زرع القلاقل والفتن وتعكير صفو الأمن والاستقرار .
ووجه هادي برفع اليقظة الأمنية من قبل قيادة المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة .
يشار الى ان الحزام الامني «قوات غير نظامية لا تخضع للاجهزة الامنية وتديرها الامارات».
واعلن، الجمعة مقتل خمسة جنود من القوات الموالية للامارات، وأصيب اربعه آخرين في هجوم مسلح استهدف حاجز تفتيش أمني في بلدة مودية بمحافظة (أبين جنوبي اليمن).
وقالت مصادر أمنية، بأن مسلحين يعتقد انتماؤهم لـ"القاعدة" شنوا هجوماً مسلحا باستخدام قذائف صاروخية "آر بي جي وبالأسلحة الخفيفة و المتوسطة"، ، على حاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في منطقة لحمر شرق مديرية مودية شرقي أبين.
وأكدت أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين ، وإعطاب مدرعة وآلية كانتا تتمركزان في الحاجز المستهدف.