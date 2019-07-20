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انهيار قيمة الريال اليمني وأسعار الصرف ترتفع اليوم - آخر تحديث

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم السبت 20/7/2019

الدولار 

شراء 580

بيع 585

السعودي

 شراء 152.60

بيع 153.70

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