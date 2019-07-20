انهيار قيمة الريال اليمني وأسعار الصرف ترتفع اليوم - آخر تحديث شاهد : سلاح نوعي فتاك بيد السعودية بقدرات خارقة ترعب اعدائها هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية واعلان مهم من التحالف وحقيقة ضرب قاعدة الملك خالد السعودية تعلن رسميا عودة قوات أمريكية إلى البلاد .. توجيهات ملكية جديدة تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. تعرف عليه وزير الداخلية يبحث مع السعودية إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة ليفربول يُخطط لجعل محمد صلاح الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي مدونة فرنسية تفضح الحوثيين وتكشف تزييفهم للحقائق التحالف يعلن عن عملية عسكرية في صنعاء.. هذا ما حدث دلالات ودوافع الانسحاب الإماراتي من اليمن.. لماذا الآن؟
أسعار الصرف اليوم السبت 20/7/2019
الدولار
شراء 580
بيع 585
السعودي
شراء 152.60
بيع 153.70