السعودية تعلن رسميا عودة قوات أمريكية إلى البلاد .. توجيهات ملكية جديدة

السبت 20 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مأرب

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أعلنت المملكة العربية السعودية عودة قوات أمريكية إلى البلاد بعد خروجها من المملكة عام 2003.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قوله، إن العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر موافقة على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

وأوضح أن هذا القرار يأتي "انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها"، حسب المصدر ذاته.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، فإن عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأمريكية في السعودية يبلغ 850 أمريكا.

من جهتها قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن نشر القوات الأمريكية هو اعتراف بأن واشنطن لا تزال ترى في السعودية مصلحة حيوية لها في المنطقة، رغم اعتراض الكونغرس على مبيعات السلاح والحرب في اليمن، وشجب عملية قتل جمال خاشقجي على يد فرقة موت في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي.